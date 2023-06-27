عاجل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى السيسي يهنئ رئيس الجمهورية التونسية بعيد الأضحى المبارك
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يهنئ ولي عهد الكويت بعيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ولي عهد دولة الكويت، حيث توجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

txt

في أول أيام إجازة عيد الأضحى.. إزالة 5 حالات على مساحة 10 قراريط بكفر الشيخ

txt

السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بحلول عيد الأضحى المبارك

txt

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.

وكان قد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

عيد الأضحى المبارك..  التهنئة الكريمة

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء. 

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

مواد متعلقة

في أول أيام إجازة عيد الأضحى.. إزالة 5 حالات على مساحة 10 قراريط بكفر الشيخ

السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بحلول عيد الأضحى المبارك

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

كفر الشيخ نظم حملات نظافة مستمرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رئيس جامعة سوهاج يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

«البحوث الإسلامية» يعلن عن خطته الدعوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك

انطلاق سينما عيد الأضحى في الأوبرا.. الليلة

الجريدة الورقية