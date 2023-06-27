السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الأضحى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب خلاله عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار.

وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وقدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.