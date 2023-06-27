حضري كبسة اللحم على الطريقة السعودية لاستقبال العيد

تعد كبسة اللحم من أشهر المأكولات في عيد الأضحى المبارك، وتصنف من أطيب الوصفات التي يمكن صنعها بأسهل خطوات، وتعتبر من الأكلات السعودية التقليدية والمشهورة والمفضلة للكثير من الناس، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها على مائدة غداء العيد.

كبسة اللحم

مقادير كبسة اللحم

- للأرز :

البصل : 1 حبة (مبشور)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

الجزر : 2 حبة (مبشور)

مرق اللحم : 6 اكواب (مرق سلق اللحمة)

أرز بسمتي : 3 اكواب (مغسول ومصفى)

- للحمة :

السمنة : 3 ملاعق كبيرة (نباتية)

بهار كبسة : 3 ملاعق كبيرة (خشنة)

اللحم : 1 كيلو (بدون عظم)

البصل : 1 حبة (مقشر ومقطع)

طماطم : 1 حبة (مقطعة نصفين)

معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

ماء ساخن : حسب الحاجة (لسلق اللحمة)

- للصلصة :

الثوم : 4 فصوص

الفلفل الحار : 3 قرون

طماطم : 5 حبات (مقطعة أرباع)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

كبسة اللحم

طريقة التحضير

1. لتحضير اللحم: بقدر غير لاصق على النار، ذوبي السمنة، وأضيفي بهارات الكبسة الخشنة، وقلبيها، أضيفي قطع اللحم وقلبيها مع البهارات، ثم أضيفي البصل والطماطم، ومعجون الطماطم، والملح، ويصب الماء الساخن، ويترك اللحم حتى ينضج.

2. لتحضير الأرز: ذوبي السمن في قدر غير لاصق على النار، أضيفي البصل والثوم والجزر، ثم صبي مرق سلق اللحمة الساخنة، وأضيفي الأرز واتركيه حتى يتفلفل ويستوي.

3. لتحضير الصلصة الحارة: في محضرة الطعام ضعي الثوم والفلفل الحار، والطماطم واطحني المكونات، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون، وقدميها بجانب الكبسة.