مصدر للطاقة.. حضري شوربة لحم بالشوفان

تفضل الأمهات تحضير الوجبات لأفراد أسرتها لتفيد صحتهم وتمدهم بالطاقة والحيوية، لذا تختار الشوفان ليكن من أحد مكونات تحضير الوجبات التي تقدم لهم، لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة.

وفي السطور التالية نعرض عليكِ فوائد تناول الشوفان.

مصدر للطاقة

إن تناول وجبة من الشوفان على الفطور يوفر كمية كبيرة من الطاقة التي سوف تستمر معك خلال النهار، وسوف تساعدك على إنجاز نشاطاتك اليومية دون تعب. ويعود السبب في ذلك إلى:

محتوى عال من الألياف الغذائية وهي أحد الكربوهيدرات المعقدة والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع وإعطاء المزيد من الطاقة لفترة طويلة.

محتوى الشوفان عالي من مجموعة فيتامينات ب والتي تساهم في تعزيز عمليات إنتاج الطاقة في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بالسمنة

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تقليل خطر الإصابة بالسمنة. وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع.

وبالمقارنة مع حبوب الإفطار المصنوعة من رقائق الذرة فإن هضم الشوفان أبطأ وبالتالي فهو:

يقلل من الشعور بالجوع.

يقلل كمية الوجبات المتناولة لاحقًا.

يقلل السعرات الحرارية ويمنع زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

الوقاية من الإصابة بالسكري

يساعد تناول الشوفان يوميًا في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وذلك كونه ذو مؤشر جلايسيمي منخفض (مؤشر ارتفاع نسبة السكر في الدم).

فعندما يكون المؤشر الجلايسيمي للطعام منخفض، هذا يعني أن عملية إفراغ المعدة ستكون أبطأ وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على مستويات السكر في الدم وسوف يحسن من حساسية الأنسولين.

وهذا ما أكدته نتائج دراسة نشرت في المجلة الامريكية للتغذية السريرية، إن تناول الأغذية ذات المؤشرالجلايسيمي الأقل، يرتبط مع مقاومة أنسولين أقل وخطر إصابة بمرض السكري من النوع الثاني أقل.

تعزيز صحة القلب

من فوائد الشوفان كوجبة يومية تعزيز صحة القلب.

حيث ربطت العديد من الدراسات ما بين استهلاك الشوفان وتعزيز صحة القلب، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية، بالإضافة لكونه مصدر غني بفيتامينات ومعادن هامة لتنظيم عمل القلب.

وتبين في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول وجبات من الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

كما تبين أن بيتا جلوكان وهو أحد أهم الألياف القابلة للذوبان والموجود في الشوفان له تأثير إيجابي على التقليل من الكوليسترول.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة لحم بالشوفان بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الشوفان : نصف كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل أخضر حلو : 1 حبة (مفروم)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- لحم البقر : نصف كيلو (مقطع مكعبات صغيرة)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- بهار مشكل : ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : 6 اكواب

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اقلي البصل في الزبدة في قدر عميق على نار متوسطة حتى يذبل البصل ثم أضيفي الثوم.

أضيفي اللحم، والفلفل الأسود، والبهار، والقرفة، وقلبي حتى يتحول لون اللحم إلى البني.

ضعي الفلفل، ومعجون الطماطم مع الاستمرار في التقليب ثم اسكبي 4 أكواب من الماء وغطي القدر واتركيه 30 دقيقة.

أضيفي الشوفان والكمية المتبقية من الماء واتركي الشوربة حتى تغلي لدقيقتين.

اسكبي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس، وقدميها ساخنة.