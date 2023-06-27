الزراعة والفاو ينفذان برنامج لتأهيل مدربين لميسري مدارس المزارعين الحقلية

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعي، أن القطاع يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين لتدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة لمحافظات الوجه القبلي بمديرية الزراعة بأسيوط (أسوان - الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)، وايضا لمحافظات الوجة البحري بمديرية الزراعة بالغربية (كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – دمياط - الأسماعيلية).

تأهيل المرشديين الزراعيين

وقال عزوز، إن البرنامج التدريبي يهدف الي رفع وتأهيل عدد (40) من المرشديين الزراعيين ومهندسي المكافحة بكافة محافظات الجمهورية لتدريبهم علي أعلي مستوي لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشد الخريفية حيث تعد هذة المدارس الحقلية نهجا مختلفا يعود بالنفع علي المزارعين وزيادة انتاجية محاصيلهم الزراعية. يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم علي تطوير منظومة الأرشاد الزراعي وايجاد الحلول البديلة للأرشاد الزراعي التقليدي لتحقيق عوامل الأستدامة بالقطاع الزراعي.

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وفى إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (قطاع الارشاد الزراعى) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.