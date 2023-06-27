إقبال كبير على منافذ الزراعة لشراء اللحوم بـ 225جنيه (صور)

تواصل منافذ وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى المبارك بيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة سواء كانت المنافذ التابعة لقطاع الإنتاج أو الإدارة العامة للزراعات المحمية.

وشهدت منافذ وزارة الزراعة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء اللحوم بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق المحلية، بالإضافة إلي أنها لحوم طازجة.

توفير السلع

ومن جانبه، قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن موسم عيد الأضحى واحد من المواسم التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل الوزارة في أكثر من محور، مثل توفير السلع والمنتجات، والاستعداد من خلال عمليات التفتيش والضبطيات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية التي تقوم بجهد كبير جدا في هذا الأمر، وتكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

وأضاف "القرش"، في تصريحات له، أنه تم تكثيف الجهود وتعظيم التواجد في هذه الفترة استعدادا لموسم عيد الأضحى، وبالنسبة لتوفر السلع ومنافذ الوزارة، فإن هناك أكثر من 243 منفذا تغطي الجمهورية بالكامل، ومجموعة أخرى من الشوادر التي تم فتحها، وهي مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وتابع معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هناك فرصة كبيرة كي يجد المواطن كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر.

وكان آخر الشوادر التي تم فتحها في معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي، إذ جرى تنظيم معرض كبير لخير مزارعنا لأهالينا تم عرض كميات من اللحوم.

وتم ضخ اللحوم ب225 جنيها، وكل احتياجات البيوت موجودة داخل هذه المبادرة والمنافذ .