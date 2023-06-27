عاجل
حظر تجوال في كادقلي جنوب كردفان بالسودان
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إقبال كبير على منافذ الزراعة لشراء اللحوم بـ 225جنيه (صور)

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة

تواصل منافذ وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى المبارك بيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة سواء كانت المنافذ التابعة لقطاع الإنتاج أو الإدارة العامة للزراعات المحمية.

وشهدت منافذ وزارة الزراعة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء اللحوم بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق المحلية، بالإضافة إلي أنها لحوم طازجة.

توفير السلع

ومن جانبه، قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن موسم عيد الأضحى واحد من المواسم التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل الوزارة في أكثر من محور، مثل توفير السلع والمنتجات، والاستعداد من خلال عمليات التفتيش والضبطيات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية التي تقوم بجهد كبير جدا في هذا الأمر، وتكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

txt

الزراعة تفرج عن مستلزمات أعلاف بـ102 مليون دولار

وأضاف "القرش"، في تصريحات له، أنه تم تكثيف الجهود وتعظيم التواجد في هذه الفترة استعدادا لموسم عيد الأضحى، وبالنسبة لتوفر السلع ومنافذ الوزارة، فإن هناك أكثر من 243 منفذا تغطي الجمهورية بالكامل، ومجموعة أخرى من الشوادر التي تم فتحها، وهي مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وتابع معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هناك فرصة كبيرة كي يجد المواطن كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر.

وكان آخر الشوادر التي تم فتحها في معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي، إذ جرى تنظيم معرض كبير لخير مزارعنا لأهالينا تم عرض كميات من اللحوم.

وتم ضخ اللحوم ب225 جنيها، وكل احتياجات البيوت موجودة داخل هذه المبادرة والمنافذ .

txt

البلدي بـ225جنيهًا.. إقبال كبير على منافذ الزراعة لبيع اللحوم

مواد متعلقة

لحوم الضآن بـ250 والبلدي بـ225 جنيهًا.. بشرى سارة من الزراعة

استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى.. فيديو

الزراعة تعلن جاهزية منافذها لاستقبال عيد الأضحى

وزير الزراعة يتفقد المنافذ التابعة للوزارة ويوجه بتوفير السلع بالأسعار المخفضة للمواطنين

الزراعة تستقبل عيد الأضحى بضخ اللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق
الجريدة الورقية