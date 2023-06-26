محطات فارقه في رياض محرز لاعب أهلى جدة الجديد

شغل النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، إهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتصدر محركات البحث على موقع جوجل لليوم الثاني على التوالي، بعد انتشار خبر انتقاله إلى صفوف نادي أهلي جدة ضمن الصفقات الصيفية الجارية لمدة 3 سنوات قادمة.

اللاعب الجزائري رياض محرز

ويعتبر رياض محرز، أحد أشهر الأسماء العربية المحترفة التي أثرت خلال مشاركتها بمنافسات الدوري الإنجليزي ضمن صفوف ليستر سيتي قبل إنضامه إلى مانشستر سيتي عام 2018.

معلومات عن حياة اللاعب الجزائري رياض محرز

ولد رياض كريم محرز في 21 فبراير من عام1991، في مدينة سارسييل الفرنسيه، قاد المنتخب الجزائري في مواجهات حاسمة بعد مسيرة احتراف كبيرة، استهلها نجم مانشستر السابق كلاعب شاب لنادي أيه أيه أس سارسيل الفرنسي، وحتى عام 2009 التي توجه فيه إلى نادي "كويمبيريوس" الذي كان بمثابة نقطة فارقه في حياة اللاعب.

بدايات رياض محرز في الإحتراف

لعب " محرز " موسم واحد فقط في هذا الفريق ثم احترف في "لوهافر"، الذي أزهر خلاله مهاراته تدريجيًا طوال 3 سنوات مدة تعاقده، وفي موسم الصفقات الذي وقعه الفريق عام 2014 إنضم نجم الجزائر إلى نادي ليسترسيتي الإنجليزي الذي كان نافذه الاعب للدوري الإنجليزي، وساهم "رياض" في تحقيق الفوز لفريقه بالدور وقادته مهارته إلى تأهل فريقه خلال موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاركات رياض محرز الدولية

كانت مشاركة محرز الأولى ضمن صفوف المنتخب الجزائري في كأس العالم 2014، كما لعب في منافسات كأس الأمم الأفريقيه خلال أعوام 2015،2017، وأخيرًا عام 2019 الذي فاز فيها فريقه.

جوائز رياض محرز

نال رياض محرز عدد من الجوائز من أبرزها جائزة أفضل لاعب جزائري، وحصل على جائزة أفضل لاعب افريقي عام 2016، وتمكن من الإنضمام إلى الفريق الأول بإتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

أبرز محطات رياض محرز في الدوري الإنجليزي

كانت لمهارة الاعب الجزائري وقع سريع الصدى خلال مشاركته مع فريقه و سنوات الأمر الذي جعل رغبة مانشستر سيتي تزداد لضمه ضمن صفقات عام 2018.

وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسمه الأول، أظهر الموسم الأخير لنجم الجزائر مع مانشستر سيتي مهارته في تسديد 28 هدفًا وأظهر قدرته الكروية في 47 هجمات، وحصل فريقه على لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات في تاريخة وتتويجه بطل دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركة في 236 مباراة وتحقيق 137 هدف.