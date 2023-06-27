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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

إغلاق القضية الجنائية التي رفعت بخصوص التمرد المسلح لـ"فاغنر

هيئة جهاز الأمن الفيدرالي
هيئة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

 

أعلنت هيئة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إغلاق القضية الجنائية المتعلقة بأحداث التمرد المسلح لشركة "فاغنر" الذي وقع في الـ24 من يونيو الحالي.

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بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول الأوضاع في روسيا

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بيلاروسيا: سنشارك في مشروع طريق الملاحة الشمالي عبر مياه روسيا

ديمتري بيسكوف

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في مكالمة مع الصحفيين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع بريغوجين، وسيتم إسقاط التهم الموجهة إليه بشأن الدعوة إلى "تمرد مسلح"، دون تقديم إطار زمني.

 

ولم يؤكد بريغوجين ولا خدمته الصحفية أي اتفاق، كما لم يُشاهد بريغوجين في الأماكن العامة منذ مغادرته مدينة روستوف أون دون الروسية، ليلة السبت.

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