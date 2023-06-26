بيلاروسيا: سنشارك في مشروع طريق الملاحة الشمالي عبر مياه روسيا

أعرب السفير البيلاروسي لدى روسيا دميتري كروتوي عن اهتمام بلاده بالمشاركة في مشروع طريق الملاحة الشمالي عبر مياه روسيا المتجمدة بين المحيطين الأطلسي، والهادئ.

وقال الدبلوماسي البيلاروسي في تصريحات ذكرتها قناة روسيا اليوم "نحن بحاحة لممر الملاحة الشمالي والمسارات الجديدة، التي تشارك فيها روسيا. الآن يتم بناء أسطول من كاسحات الجليد ووضع الرئيس الروسي هدفا لنقل 140 مليون طن من البضائع عبر المسار. بالطبع، نريد المشاركة في هذا المشروع لأنه يقلل من وقت شحن بضائعنا إلى الشرق الأقصى والصين بمقدار النصف".

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على صادرات بيلاروس، أفاد الدبلوماسي بأن صادرات بيلاروس من أسمدة البوتاس والمنتجات النفطية ستتعافى هذا العام وذلك بعد إغلاق السوق الأوروبية أمام هذه المنتجات.

الدنمارك تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين

وفي سياق متصل أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، اليوم الإثنين، بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات غربية من طراز اف-16.

وقال بولسن وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "الدنمارك اتخذت خطوة لبدء تدريب وتثقيف إضافي للطيارين الأوكرانيين".

وقال: "سننظر أيضًا فيما إذا كان علينا تقديم تبرع ملموس لأوكرانيا بمقاتلات اف-16 الدنماركية ، وكم يجب أن يكون هناك".

وأضاف القائم بأعمال الوزير أن الطيارين الأوكرانيين سيتعين عليهم الخضوع للتدريب من ستة إلى ثمانية أشهر قبل أن يصبح التبرع المحتمل بطائرات إف -16 الدنماركية حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن إف-16 لن تتوجه إلى أوكرانيا حتى العام المقبل 2024.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي، أنها تلقت طلبًا رسميًا من الدنمارك لاتخاذ قرار ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في الدول الأوروبية.

ويواجه يفغيني بريغوجين، قائد المجموعة العسكرية فاجنر لتحقيق جنائي بسبب تمرده على الدولة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الإثنين.

وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث: "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل.

وكان الكرملين أفاد، مساء السبت، بأن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.

وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجن في 23 يونيو بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في "مسيرة من أجل العدالة" ضد القادة العسكريين، الذين وصفهم بأنهم جبناء ويقوضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ستسقط التهم الجنائية عن المتمردين مقابل عودتهم إلى المعسكرات، فيما سينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق.