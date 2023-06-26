بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول الأوضاع في روسيا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن وجود تواصل بين واشنطن وموسكو، خلال تمرد قوات فاجنر على القوات الروسية، من خلال قنوات اتصال بين البلدين.

وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن تواصلها مع موسكو

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن تمرد مجموعة فاجنر على القوات الروسية عبارة عن شأن روسي داخلي، مشددة على أنهم لم يشاركوا به"، منوهًا بان روسيا لا تزال "في وضع متغير".

وأشارت الخارجية الأمريكية، أنه ليس لديهم أي معلومات عن مكان تواجد قائد مجموعة فاجنر يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين، موضحة أنها لا تعلم ماذا سيحدث لقوات فاجنر في أوكرانيا وإفريقيا، منوهة بأن هناك طلب من سفير واشنطن بموسكو للمسؤولين الروس ضمان حماية أفراد السفارة في العاصمة الروسية.

وأضافت أن الأحداث الأسبوع الماضي تجدد المخاوف التي سبق وأشرت إليها، بخصوص عدم الاستقرار الذي تجلبه هذه المجموعة عند دخولها إلى أي بلد.

علقت منظمة الأمم المتحدة، على تمرد قائد مجموعة فاجنر على القوات الروسية، مشددًا على أنه يتابع الوضع حول محاولة التمرد في روسيا، موضحًا أنه يتابع الأوضاع في روسيا بقلق كبير.

الأمم المتحدة تعلق على تمرد فاجنر

وأكد الأمين العام لـ ألأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أنه يدعو الأطراف المعنية إلى عدم السماح بمزيد من التوتر، كما ذكرت الخدمة الصحفية للأمين العام لـ الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يتابع التطورات في روسيا بقلق، وهو على علم بآخر التقارير عن التدابير الرامية إلى الحد من التوتر.

توجهت أنظار العالم خلال الساعات الـ24 الماضية إلى التمرد المسلح الذي شنته قوات فاجنر ضد روسيا، ي محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية في البلاد، لينتهي الأمر باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريغوجين إلى مينسك.

يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين، تورط في أعمال مشبوهة في فترة مراهقته، ثم تحول إلى رجل أعمال شهير يمتلك مطاعم ومباني وشركات، وفي النهاية أصبح قائدًا لمجموعة فاجنر الروسية التي تمردت على الجيش الروسي.

وُلد بريغوجين في سانت بطرسبرغ ، في الأول من يونيو 1961 ، والده وزوج أمه من أصل روسي يهودي، في حين أن والدته من أصل روسي عرقي، وتخرج في مدرسة داخلية لألعاب القوى في عام 1977 وشارك في التزلج الريفي على الثلج.

طباخ بوتين

أطلق عليه طباخ بوتين، لاعتياده استضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مطاعمه وشركات المأكولات مع شخصيات أجنبية رفيعة المستوى.

حكم عليه بالسجن، بتهمة السرقة والاحتيال وتوريط المراهقين في الجريمة عام 1979، ثم أطلق سراحه، وبعدها قرر أن يغير من حياته للأفضل، وفي عام 1990، قام هو ورفيقه بإنشاء شبكة لبيع النقانق.