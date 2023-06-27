عيد الأضحى المبارك .. كيف تفرق بين اللحوم الفاسدة لتجنب التسمم؟

اللحوم الطازجة واللحوم الفاسدة.. يحرص الكثيرون على البحث باستمرار عن شراء اللحوم الطازجة والتأكد من شرائها من مصادر موثوق منها، فضلًا عن التعرف على الفرق بين اللحوم الطازجة واللحوم الفاسدة.

عدم شراء أي لحوم معرضة للتلوث بالأتربة

ونصحت وزارة الصحة، بعدم شراء أي لحوم معرضة للتلوث بالأتربة والحشرات الطائرة وكذلك عدم تجميد اللحوم أكثر من مرة

وكشف المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية، بوزارة الصحة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، عن طريقة معرفة اللحوم الصالحة من اللحوم الفاسدة.

اللحوم الطازجة

طرق معرفة اللحوم الصالحة من الشكل الخارجي

وقال المعهد القومي للتغذية ، إنه مع اقتراب عيد الأضحى يتضاعف الإقبال شراء اللحوم الحمراء، موضحًا أن اللحم الطازج ملمسه جاف و متماسك و قوي، أما بالنسبة للحوم الفاسدة فملمسها طري و لزج و غير متماسك.

طريقة شراء اللحوم

ونصح القومي للتغذية، المواطنين بضرورة شراء اللحوم الطازجة والصالحة للاستخدام ذات اللون الوردي الفاتح والابتعاد عن اللحوم ذات اللون الداكن أو المائلة للون الأزرق، والتي يتم تصنيفها لحوما فاسدة.

الابتعاد نهائيا عن اللحوم ذات الرائحة النفاذة

وشدد المعهد القومي للتغذية علي ضرورة الابتعاد نهائيا عن اللحوم ذات الرائحة النفاذة أو المتغيرة بأي شكل من الأشكال.

علامات فساد اللحوم

وتشهد محال الجزارة والمنافذ الحكومية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وبحسب شعبة القصابين، فإن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء، التي تتزامن مع وقفة عيد الأضحى تبدأ من 240 جنيهًا بالنسبة للحوم البلدي، وحسب القطعية فى منافذ الحكومة المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

علامات اللحوم

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

أسعار اللحوم في السوق اليوم الثلاثاء:

- اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و350 جنيها حسب القطعية.

- سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيها.

علامات فساد اللحوم

- أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيها للكيلو.

-الاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو.

- سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها.

اللحوم

-سجل سعر اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيها للكيلو.

- اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160 و190جنيها.

-الكبدة المستوردة بين 160جنيها إلى 190 جنيها.