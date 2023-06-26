أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية (شاهد)

أكد العميد محمود السعدني، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، ، أن اللحوم متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية وآمنة تمامًا، وهناك لجان من وزارة الزراعة تقوم بتوقيع الكشف على الأبقار بدول المنشأ قبل شحنها لمصر، ويتم توقيع الكشف عليها مرة أخرى فور وصولها، ويتم الذبح بمجازر على أعلى مستوى في توشكى وأبو سمبل وسفاجا

وتابع "السعدني" خلال تصريحاته عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه يتم الكشف على اللحوم للتأكد من خلوها من الأمراض، وتصل للقاهرة في عربات مبردة، ويتم توزيعها على 1650 منفذ تابعين للشركة القابضة، بأسعار في متناول الجميع تقل عن أسعار السوق بنحو 40-45%.

وأشار إلى أن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بدأت منذ شهر، وتم تنويع مصادر استيراد اللحوم بعد الاعتماد لفترة طويلة على السودان، لافتا إلى أنه نتيجة الأزمة السودانية لم يتوقف البث من السودان ولكن تم تنويع مصادر الاستيراد من جيبوتي وكينيا وتنزانيا لحوم ممتازة ذات مذاق جيد.

وواصل السعدني أن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 195 جنيهًا للطازجة، و160 جنيهًا للحوم البرازيلي المجمدة، و250 جنيهًا للحوم الضأني.

وشدد على أن الدولة لم ولن تسمح باستيراد أي ماشية أو خراف من الخارج إلا بعد التأكد من أنها صالحة للاستخدام وعلى أعلى مستوى.

وفي سياق آخر، تكثف أجهزة الدولة من استعدادتها لأيام عيد الأضحى من خلال تضافر العديد من الجهود للتخفيف على المواطنين فضلًا عن ضبط الأسواق في الوقت الحالي لدرء أى محاولات لمغالاة الأسعار من قبل التجار.

في هذا السياق أعلنت وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

حالة من الاستعداد القصوى

من جهتها أعلنت وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بالدولة أنه سيكون هناك حالة من الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية.

كما أكد عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك توجيه من المحافظين للأجهزة الرقابية بأن يكون هناك رقابة على أسواق اللحوم للعمل على ضبط الأسعار ورصد المخالفات التي تتم، محذرًا من تطبيق عقوبات على التجار الذين يقومون بالمغالاة على المواطنين.

سلع مدعمة بمنافذ الزراعة

وأعلنت الزراعة أنه تم طرح اللحوم البلدية والحمراء فى كل المعارض مثل "خير مزارعنا لأهالينا"، ومنافذ الوزارة ومنافذ وزارة التموين، ووفرت الدولة بديلا للمواطن ليشترى اللحوم من المنافذ والشوادر بسعر 225 جنيها، مع استمرار إقامة المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى بالدقى حتى يوم وقفة العيد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

بينما شدد وزير الزراعة على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد.