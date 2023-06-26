حملة مكبرة لمتابعة منافذ بيع اللحوم بطامية في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، للمرور على الجزارين ومحلات بيع اللحوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

خلال ذلك ترأس المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية حملة مكبرة لمنع الذبح خارج المجازر الحكومية خلال هذه الفترة وأيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة الأسعار، والتأكد من الكشف البيطري على كافة اللحوم قبل ذبحها، لضمان خلوها من الأمراض والأوبئة حفاظا على صحة المواطنين.

وتم تنفيذ الحملة المكبرة بالاشتراك مع الإدارة البيطرية وإدارة تموين طامية وقسم شئون البيئة وإدارة الاشغالات بالمجلس وبالتعاون مع قوات شرطة المرافق والجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية بدار السلام، وتم المرور والتفتيش على محال الجزارة بقرية دار السلام، وذلك للتأكد من صلاحية وجودة اللحوم المعروضة.

ووجه رئيس مركز ومدينة طامية برفع وإزالة الاشغالات الموجودة بالشارع الرئيسي للقرية، وتجنيب الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع، لتيسير حركة المرور أمام السيارات والمارة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد اجتماعا بحضور مسئولي التموين والطب البيطري ورؤساء المدن والمراكز، لبحث آخر الاستعدادات لمتابعة منافذ ومحال بيع اللحوم بالقرى والمراكز.

منافذ ثابتة ومتحركة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالفيوم

وكانت مديرية التموين قد وفرت عدد 81 منفذاً ثابتاً ومتحركا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، بواقع عدد 34 منفذاً ثابتاً، وعدد 47 منفذاً متحركاً.

وأوضح مدير المديرية، أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، بواقع عدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، ومنفذاً ثابتاً، وعدد 7 سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وعدد 6 منافذ ثابتة، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعدد 18 منفذاً ثابتاً "منافذ أمان"، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لوزارة الداخلية، وعدد 6 شوادر لبيع اللحوم تابعة للمحافظة.

وفي قطاع الطب البيطري، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم،حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وخلال الأجتماع شدد محافظ الفيوم، بعدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبيح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.