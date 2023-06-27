مواعيد قطارات السكة الحديد الإضافية طوال أيام إجازة عيد الأضحى 2023

تواصل هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية، لتغطية رحلات عيد الأضحى المبارك، و استيعاب الكثافات على حجز القطارات وتسهيل الوصول للجمهور، حيث دفعت الهيئة بعدد من القطارات "المخاصيص" على خط الصعيد تشمل قطارات مكيفة " تالجو وقطارات VIP واسبانى ودرجة ثالثة روسى مكيف، بالإضافة لقطارات تهوية ديناميكية.



وننشر مواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها.



أولًا- تشغيل قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الاقصر وبالعكس



إعتباراً من يوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلي الاقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءا يصل الاقصر الساعة 5:10 صباحًا.



إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الاقصر إلي القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الاقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءا.



ثانيا- تشغيل قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس



إعتبارا من يوم 22 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلي أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءا يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا .



إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.



ثالثا- تشغيل قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس



إعتباراً مـن يــوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلي أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40مساءا يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.



إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلي القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.



رابعًا: تشغيل قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان



تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.



تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءا يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا.



خامسًا : تشغيل قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان



تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 القاهرة - أسوان يوم 26 يونيو 2023 فقط يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.



تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.



سادسًا: تشغيل قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس



تشغيل قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس



تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان من ليلة 22 و23 يونيو 2023 حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023

يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءًا.



تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءًا يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.



تشغيل قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس



تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان من يوم 22 يونيو 2023 حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءًا.



تشغيل قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءا.



سابعًا- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للإتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس



يقوم قطار 2242 من القاهرة الساعة 6:10 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا.



العودة بقطار 2243 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:15 صباحًا.



ثامنًا- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلي أسوان



يقوم قطار 2244 من الإسكندرية الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا.



العودة بقطار 2245 يقوم من اسوان الساعة 9:45 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 2:05 ظهرًا.



تاسعًا- تشغيل قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة



يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 6:30 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط لأسوان يصلها الساعة 7:40 صباحًا





العودة بقطار2247 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:35 صباحًا





يقوم قطار 2248 من القاهرة الساعة 3:00 عصرًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 4:25 صباحًا





العودة بقطار 2249 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلي القاهرة يصلها الساعة 7:00 صباحًا





عاشرًا- تشغيل قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس



يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 7:50 مساءا يوم 26 يوليو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 13:20 مساءا





العودة بقطار 2251 يقوم من اسوان الساعة 6:30 مساءا يوم 6 يوليو فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 11:50 صباحًا





الحادي عشر- تشغيل قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية الى اسوان



يقوم قطار 2252 من الإسكندرية الساعة 12:20 صباحًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 5:00 صباحًا





العودة بقطار 2253 يقوم من اسوان الساعة 1:20 ظهرًا يوم 6 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 06:10 صباحًا.

