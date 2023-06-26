طوق أمني حول المشاعر المقدسة.. والداخلية تضبط المخالفين

أعلن طلال الشلهوب، متحدث وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج، منوهًا بانه تم ضبط عدد من المخالفين العاملين في نقل حجاج بيت الله الحرام، مخالفين لتعليمات الحج في مداخل مكة المكرمة والعاصمة المقدسة.

طوق أمني حول المشاعر المقدسة

وأوضح أنه تم ضبط هؤلاء المخالفين والذين تعمدوا نقل مخالفي لأنظمة الحج، "الحج بلا تصريح"، مؤكدًا أنه تم تطبيق النظام بحقهم وسيتم معاقبة كل من ينقل الحجاج بدون تصريح الحج بغرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، وجاء ذلك خلال تصرحياته بالمؤتمر الصحفي اليومي عن آخر مستجدات موسم الحج.

فيديو | متحدث الداخلية طلال الشلهوب: فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج



⁧#بسلام_آمنين⁩

⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/3gxfbgfit7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023

علق د. عواد العنزي، وكيل وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، على الحج بلا تصريح ودخول قانوني، مشددًا على أن هناك من يعتقد أن هذه مخالفة فقط، هي مخالفة ينتج عنها مخالفات وأضرار كثيرة.

الحج بلا تصريح مخالفة وإثم ومعصية:

أوضح "العنزي"، خلال حواره مع "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الحج بلا تصريح محرم شرعًا، طاعة ولي الأمر واجبة ولا يصح تجاوز هذه الطاعة، منوهًا بأنه كيف على الحاج أن يدخل لأداء فريضة الحج بطريقة غير شرعية ويكون البداية بإثم ومعصية.



اقرأ أيضًا.. يوم عرفات .. أدعية يجب الإكثار منها في الحج الأكبر

أشار إلى أن التحايل على الأنظمة من أجل أداء مناسك الحج هي مخالفة شرعًا، موضحًا أن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الحجاج، بالإضافة إلى أن الحج بلا تصريح يزيد من تكدس الحجاج واختلاف مسارتهم وإشغال الجهات الأمنية ويترتب عليه تأثير سلبي على الحج.

ونشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

اقرأ أيضًا.. البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية تُعلن جاهزيتها لتصعيد الحجاج إلى عرفات

وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي: