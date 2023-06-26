الحج عرفة.. أعمال يوم عرفة للحاج

قال النبي "صلى الله عليه وسلم": "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو عز وجل ثم يباهى بكم الملائكة"، ساعات تفصلنا عن افضل أيام في العام والتي يجتهد فيها المسلمون بمختلف انحاء العالم بالعبادة والدعاء.

فيوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس تتوافد فيه مختلف الجنسيات المسلمة وتقف على جبل عرفات راجين من الله عز وجل قبول دعواتهم واعمالهم الصالحة، ويباهي الله سبحانه وتعالى بعباده ملائكته.

الحج عرفة.. موعد الوقوف بعرفات

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أن الحجَّاج يذهبون إلى جبل عرفات في "يوم عرفة"؛ قائلة:" إذا طلعت الشمس يوم التاسع يُسْتَحَبُّ للحاجّ التبكير في الذهاب إلى عرفة، إن لم يكن قد ذهب إليها في اليوم الثامن، وينبغي عليه أن يتأكد أنَّه داخل حدود عرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة، بل هو ركن الحج الأعظم، ولا يصحّ الحجّ بدونه، ولا يُقضى إن فات، ولا شيء يجبره من هدي أو صيام".

فيما يُصَلّي الحاج بعرفة "الظهر والعصر" جمع تقديم مع القصر، وهذا من السنة، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة في وقتها فلا شيء عليه، وينتظر الحاج في عرفة إلى غروب الشمس، ويُسْتَحَبُّ له أن يكثر من الذكر والدعاء مُسْتَقْبِلًا القبلة.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن الوقوف بعرفة مُمْتَدٌّ إلى طلوع الفجر من يوم العاشر؛ فمَنْ أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صحّ وقوفه بها، ولا يُشْتَرَطُ للوقوف الطهارة.

الوقوف بمزدلفة

ويذهب الحاجّ بعد الغروب إلى مزدلفة، ومن السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر.

والوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا في الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل.