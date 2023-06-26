وزارة الحج والعمرة تنشر وصايا يوم عرفة

نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عددا من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي:

إتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهي الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.

نصائح للحجاج في استغلال الوقت بالدعاء

أفضل الدعاء وأقربه لإجابة الله هو دعاء يوم عرفة.

ادع الله بالطريقة الأقرب إلى قلبك، فالله يعلم السر وأخفى، وأعظم الدعاء ما اتفق فيه القلب واللسان.

استجمع قلبك في الدعاء، واستحضر أن الله يدنو في هذا الوقت من عباده ليجيب دعاءهم.

ادعُ الله بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية التي تحفظها.

وصايا للحجاج في الوقوف بعرفات

السنة في الوقوف بعرفة مثل وقوف النبي "صلى الله عليه وسلم" من بعد زوال الشمس وحتى غروب الشمس.

يمكن الوصول لعرفة قبل هذا الوقت والمغادرة بعده بحسب ترتيبات الجهات المختصة، ولكن وقت الدعاء يبدأ من بعد الزوال.

لا تغادر عرفة إلا بعد غروب الشمس.

التفويج إلى مزدلفة

تتولى وزارة الحج والعمرة وبالتنسيق مع العديد من الجهات، مهمة تفويج الحجاج من عرفة إلى مزدلفة. وأوصت وزارة الحج والعمر كل حاج بتباع الآتي: