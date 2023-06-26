طرق حصول الحجاج على الدواء في مشعر عرفات (فيديو)

يبدأ تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات يوم غدٍ الثلاثاء، وعرفات لا يحتوي على متاجر ولا أسواق، فعلى الحاج أن يعلم أنه لن يكون له القدرة بالحصول على الدواء بالطريقة التقليدية، ووفرت الحكومة السعودية خدمات طبية متعددة الحجاج.

لا متاجر وأسواق في مشعر عرفات

وتشكل الخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ركن من أركان الخدمة الطبية المسخرة للحج وتغطي كامل منطقة المشاعر المقدسة، وسخرت الهيئة للحجاج نحو 2200 عنصر من الكوادر الطبية، ووفرت 400 مركبة إسعافية من بينها الإسعاف الطائر.

تفويج الحجاج

يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مني لقضاء يوم التروية، وأعلن مراسل الإخبارية، أنه سيبدأ تفويج الحجاج إلى عرفة اليوم من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 6 صباحا من غدًا الثلاثاء.

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ويصل عدد الحجاج الذين سيتم تفويجهم إلى مشعر عرفات اليوم لـ200 ألف حاج وحاجة، وهذا ما أعلنته قناة "الإخبارية".

ويبدأ الحجاج مناسك الحج اليوم في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى ، إذْ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع، وسًمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.



مخيمات حجاج السياحة بعرفات

نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

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وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي: