620 اتوبيس حديث لنقل حجاج السياحة إلى عرفات

أكدت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة اتمت الاستعداد لتصعيد الحجاج الذي يبدأ بعد قليل ويستمر حتى الساعات الأولي من صباح غد وهو يوم وقفة عرفات.

وأضافت سامي، أنه تم تخصيص حوالي ٤٠٠ أتوبيس للحج الخمس نجوم والاقتصادي بجانب حوالي ١٢٠ أتوبيس مرافقة الحجاج البري ، وجميع السيارات موديلات حديثة ومزودة بادلاء لإرشاد السيارت الي افضل الطرق للتصعيد والتحرك بالمشاعر.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحي، ان تلك السيارات تتنوع ما بين الأتوبيسات والميني باص وسيارات ليموزين ببعض برامج الحج الفاخر ، وأن البعثة تواصلت مع كافة شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لتصعيد الحجاج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات .

واطمأنت بعثة الحج السياحي الي ان المخيمات المخصصة لحجاج شركات السياحة فى كل من منى وعرفات تم تجهيزها استعدادا لاستقبال الحجاج وبدء مناسك الحج، وتواصل ممثلوا غرفة شركات السياحة مع مسئولي مؤسسة رواف منى التى تعاقدت معها الغرفة لخدمة حجاج السياحة وتقديم خدمات الطوافة لهم للتشديد علي توافر كافة الخدمات بمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

