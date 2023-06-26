تفويج الحجاج إلى عرفة الساعة الـ 8 مساء اليوم

يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مني لقضاء يوم التروية، وأعلن مراسل الإخبارية، أنه سيبدأ تفويج الحجاج إلى عرفة اليوم من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 6 صباحا من غدًا الثلاثاء.

يتوافد الحجاج إلى مشعر مني اليوم

ويصل عدد الحجاج الذين سيتم تفويجهم إلى عرفة اليوم لـ200 ألف حاج وحاجة، وهذا ما أعلنته قناة "الإخبارية".

ويبدأ الحجاج مناسك الحج اليوم في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى ، إذْ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع، كما سًمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الرويس: عدد حجاج الداخل الذين سيتم تفويجهم 200 ألف #بسلام_آمنين pic.twitter.com/hZkwdgp2RV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023





نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

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وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي:

إتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهي الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.

وأعلنت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام بين جميع أعضائها وكافة لجانها استعدادا لبدء 1تصعيد حجاج السياحة عصر اليوم.

وأكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، ان احمد عيسي وزير السياحة علي اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، مشيرة الي ان هناك اكثر من اتصال يوميا تتلقاه من الوزير للاستفسار عن احوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج .

وأضافت سامي، ان الوزير اصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم ، موجهًا الشكر لأعضاء البعثة نظرا لمجهودهم الكبير في خدمة الحجاج.