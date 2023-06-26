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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تنظم احتفالية لذوي الهمم بمركز أهالينا2 بالتعاون الشباب والرياضة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت القوات المسلحة ممثلة في المنطقة المركزية العسكرية على مدار يومين متتاليين عدد من الأنشطة والفعاليات لعدد من ذوى الهمم وأسرهم بمركز شباب أهالينا (2) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

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فعاليات الحفل

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية التى بعثت البهجة والسعادة فى نفوس أبطال مصر من ذوى الهمم تلاها تقديم محاضرة لتوعية الأسر بأهمية تنظيم الوقت وإكساب ذويهم المهارات والقدرات اللازمة ليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة المجتمع.

 

وأعرب أبطال مصر من ذوى الهمم وأسرهم عن سعادتهم البالغة بتلك الاحتفالية مقدمين الشكرلـ القوات المسلحة على الجهود الصادقة التى تقدمها فى دعمهم ورعايتهم فى شتى ربوع الوطن.

 

جاء ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لـ القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم.

 

القوات المسلحة تنظم إحتفالية لذوي الهمم بمركز أهالينا2  بالتعاون الشباب والرياضة 
القوات المسلحة تنظم إحتفالية لذوي الهمم بمركز أهالينا2  بالتعاون الشباب والرياضة 

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