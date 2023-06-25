السعودية.. استعدادت وحدات القوات المسلحة المشاركة في موسم الحج

بتوجيه من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، وفق روسيا اليوم.

وجاء ذلك في إطار التأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، استكمالا لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وخدمتهم.

وبدأ الفريق الأول الركن فياض الرويلي جولته بتفقد مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، حيث كان في استقباله قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج. واستمع إلى إيجاز عن المفرزة والمهمات المناطة بها.

وعقب ذلك، زار الرويلي الوحدات المشاركة في مهمة الحج بميدان قوة الواجب بالمغمس، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة، ثم اطلع على سير العمل والمهمات والخطط الأمنية الموكلة لهم، كما زار المستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع في عرفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، والتقى الكوادر الطبية والصحية، واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية، وبما يكفل للحجاج أداء نسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.

واطلع رئيس هيئة الأركان العامة على الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، ومواقع حجاج وزارة الدفاع وحجاج التحالف.

واختتم جولته بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج، واستمع لإيجاز عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الكريم، وبما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.