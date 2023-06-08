القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية لإنهاء مواقفهم التجنيدية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم وتماشياً مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لهم، دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم وإجراء الكشف الطبى ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.



طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم



هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

ونقل اللواء أح عبدالناصر يوسف محمد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تفخر دومًا بشبابها من ذوى الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة، مؤكدًا أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائمًا على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوي الهمم.



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة



وأكد الأستاذ أيمن أحمد موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في مساعدة أبنائها من ذوي الهمم، لافتًا إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية.



طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم



وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ويرافقه عميد محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بتكريم عدد من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوى الهمم وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.



أعقب ذلك التقاط صورة تذكارية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة لإدخال البهجة والسرور على الطلبة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.