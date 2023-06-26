عاجل
عاجل| إصابة واحدة نتيجة سقوط عقار الإسكندرية حتى الآن وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك اللقطات الأولى من انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية| فيديو القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك انتشار فرق الدفاع المدني والإسعاف بموقع العقار المنهار بالإسكندرية| صور
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ ، جاء فيها :-

txt

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولتى كأس العالم للخماسى الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى

txt

رئيس جامعة القاهرة يُهنئ القوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بإسم رجال القوات المسلحة وبأسمى وأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى جل وعلا أن يُعيده على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات .

ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية الكريمة، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها، متمسكين بالمبادئ والقيم التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة ،حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

مواد متعلقة

وظائف شاغرة للشباب.. تعرف على موعد التقديم

دفاع النواب: القوات المسلحة تعتمد على استراتيجية مواكبة أحدث النظم العسكرية العالمية

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة (22) رقابة إدارية

القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية لإنهاء مواقفهم التجنيدية

القوات المسلحة تنظم حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولتى كأس العالم للخماسى الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى
الجريدة الورقية