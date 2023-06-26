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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي مشروب لاتيه باللوتس لضيافة العيد

لاتيه باللوتس
لاتيه باللوتس

يعشق البعض مذاق القهوة اللذيذ وأيضًا الوتسن لذا نقدم لك طريقة عمل مشروب لاتيه القهوة باللوتس لضيافة عيد الأضحى المبارك.

 

طريقة عمل لاتيه القهوة الباردة باللوتس

المقادير

- حليب : 300 ميلليلترا (كامل الدسم ويمكنكِ استعمال أي نوع من الحليب المفضل خالي الدسم، أو الشوفان، أو اللوز، أو جوز الهند)

- لوتس كريم : 70 غم

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة صغيرة

- كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

- ثلج : حسب الرغبة

- قهوة : حبات (للتزيين)

 

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طريقة التحضير

اخلطي جيداً الحليب مع لوتس كريم حتى يمتزج.

ذوبي القهوة بماء ساخن جيداً.

في كوب التقديم، ضعي قطع الثلج، ثم أضيفي خليط الحليب، وفوقه خليط القهوة المذابة.

زيني بالكريمة المخفوقة، وحبات القهوة ويقدم .

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