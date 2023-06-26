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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

النائب العام يأمر بالتحقيق فى انهيار عقار سيدى بشر

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته.

 

النيابة العامة تتحفظ على ملف عقار سيدى بشر المنهار بالإسكندرية

الصحة تدفع بـ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ ضحايا حادث عقار ميامي

 

وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انهيار عقار بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وشدد عبد الغفار، على رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وقال وزير الصحة، إن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.

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