النيابة العامة تتحفظ على ملف عقار سيدى بشر المنهار بالإسكندرية

نواب مجلس الشعب والشيوخ تعاين عقار الاسكندرية المنهار

انتقل المستشار محامى عام نيابات شرق الكلية بالإسكندرية وفريق من النيابة العامة إلي موقع انهيار عقار سيدي بشر، وذلك لمعاينة الحادث والوقوف على وجود ضحايا تحت الأنقاض من عدمه ، وطلبت النيابة العامة حي المنتزة بإحضار ملف العقار والتحفظ عليه لحين انتهاء المعاينة الميدانية وبدء التحقيقات .

كما انتقل عدد من نواب مجلس الشعب والشيوخ وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بموقع الانهيار الأمامي لعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول على أرض الواقع.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أننا نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرا إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.

كانت قد شهدت منطقة سيدى بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 14 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحى، بحى المنتزه أول، وتسبب الانهيار فى تواجد عدد كبير من قاطنى العقار أسفل الأنقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين فى سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حى المنتزه اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزه بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطنى العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حى المنتزه أول بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار؛ كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث عقار سيدى بشر، مع التنسيق الكامل لاستعداد المستشفيات المجاورة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد وفيات ولا يوجد إلا إصابة واحدة.