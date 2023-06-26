الصحة تدفع بـ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ ضحايا حادث عقار ميامي

وجه قبل قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انهيار عقار بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وشدد عبد الغفار، على رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وقال وزير الصحة، إن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.