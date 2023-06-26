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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصحة تدفع بـ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ ضحايا حادث عقار ميامي

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

وجه قبل قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انهيار عقار بمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وشدد عبد الغفار، على رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وقال وزير الصحة، إن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.

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