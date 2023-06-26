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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مستندات القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

رياض الأطفال
رياض الأطفال

مستندات القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر.. يسعى الكثير من أولياء الأمور مستندات القبول بمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر، يأتي ذلك عقب فتح قطاع المعاهد الأزهرية بالأمس باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية، في جميع المحافظات.

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بدء التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائي بأزهر الشرقية

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موعد وشروط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري

ووضع الأزهر شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري، والتي تشمل أن  يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

رياض الأطفال

وعند وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن  6 أشهر كحد أدنى لسن القبول، ويجب على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، خاصة أنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة للطالب. 

مستندات القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

- توفر شهادة ميلاد أصلية مميكنة. 

- وجود صورة كشف طبي معتمد من التأمين الصحي للطفل يؤكد خلوه من الأمراض المعدية.

- وجود أصل بطاقة ولى الأمر الأب والأم للاطلاع عليها و3 صور لها.

-  توفر عدد 6 صور شخصية حديثة 4×6، خلفية بيضاء.

- يجب إحضار الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

- توفر عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد.

رابط وخطوات تقديم رياض أطفال الأزهر 2023

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط التالي:https://www.azhar.eg/splash.html

يجب اختيار التقديم سواء لـ رياض الأطفال والصف الابتدائي الأزهري

يجب إدخال بيانات الطالب

يجب ملء طلب التقديم.

أخيرًا تسجيل الطلب مع طباعته.

 قطاع المعاهد الأزهرية

تجدر الإشارة إلى أنه كشف قطاع المعاهد الأزهرية، في وقتٍ سابقٍ أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

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