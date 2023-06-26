بث مباشر| شعائر يوم التروية من مكة المكرمة

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يوم التروية.. في منطقة عرفة وبالتحديد في الصعيد بجانب مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، يقف حجاج بيت الله الحرام فى يوم التوبة والتفكير والتأمل يدعون ربهم وذلك فى اليوم الثامن من ذوى الحجة وهو يوم التروية.

يجتمع حجاج بيت الله الحرام فى يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة، حيث يعد اليوم الذي ينطلق فيه الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعًا للسنة، كما يصلون في منى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة.

سر تسمية يوم التروية بهذا الاسم

يوم التروية

سمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية، حيث إن الناس كانوا يرتون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة، وقيل: نسبة إلى التجمع العظيم للحجاج في صعيد عرفات، حيث إن كلمة "تروية"، تعني "الازدحام" أو "التجمع"، وقديما كانت هذه المنطقة مشهورة بالازدحام الشديد، وتعرف باسم منطقة التروية.

قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إن سبب التسمية بيوم التروية يرجع لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

معنى يوم التروية

يوم التروية.. يعد اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يذهب فيه الحجاج إلى منى للمبيت بها، فقد ذكر ابن قدامة في المغني

سبب تلك التسمية فقال: سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة. وقيل سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله فسمي يوم التروية.

يوم التروية

يبدأ الحجاج الاستعداد لهذا النسك العظيم، ويتأهبون فيه للوقوف غدا بين يدي الله الكريم في يوم عرفة.. يوم المغفرة والمباهاة والعتق من النيران.

ويتوافد الحجاج إلى صعيد جبل عرفة على بُعد 12 كيلومترا من مكة، كى يشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة، ثم إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة لرمي جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة والنحر للحاج المتمتع والمقرن فقط ثم الحلق والتقصير التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

أعمال يوم التروية للحاج

- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام.

- ينوي أداي مناسك الحج ويهل بالحج قائلا: «لبيك حجا».

- يتجه إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة قصرا بلا جمع، أما المغرب والفجر فلا يقصران.

- يبيت في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة، وإن ذهب إلى عرفة ولم يبت في منى فلا شيء عليه.

يوم التروية

فضل يوم التروية

يوم التروية.. اليوم الثامن من ذي الحجة، وأحد الأيام العشرة الفاضلة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث قال: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، كما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه" (يعني عشر ذي الحجة). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، وماله فلم يرجع بشيء".

وفي هذا اليوم يبدأ الحجاج الاستعداد لهذا النسك العظيم، ويتأهبون فيه للوقوف غدا بين يدي الله الكريم في يوم عرفة.. يوم المغفرة والمباهاة والعتق من النيران.

يقول رسول الله صلى الله وعليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة ، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء.

بث مباشر| يوم التروية من مكة المكرمة