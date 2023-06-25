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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية في الخارج بعيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لأبناء مصر المسلمين بالخارج؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد: “إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات”.

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وأضاف السيسي في برقيته :”أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير”.

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