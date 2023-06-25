السيسي أحدث ثورة خضراء هائلة و نقلة غير مسبوقة في الزراعة (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستهدف زراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية من خلال مياه النهر الصناعي، لافتًا إلى أنّ المساحة الهائلة التي سوف تُزرع تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة.

وأضاف “موسى” خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم ، أن الرئيس السيسي أحدث ثورة خضراء هائلة ويسابق الزمن، كما أنه أحدث نقلة غير مسبوقة في الزراعة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن النهر الصناعي لزراعة الدلتا الجديدة يعمل بأحدث أنواع التكنولوجيا لإجراء معالجة ثلاثية على مياه الصرف الصحي، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الزراعة.

يجب على كل مصري اليوم الفخر بأضخم مشروعين في الدلتا الجديدة

وأوضح أحمد موسى، أنّه يجب على كل مصري اليوم الفخر بأضخم مشروعين في الدلتا الجديدة، وهما أكبر نهر صناعي في العالم يمتد من 150 إلى 170 كيلومترا في قلب الصحراء الغربية بعدف الزراعة في الدلتا الجديدة، والقناة المائية لري مشروع مستقبل مصر الزراعي.

وأكد أحمد موسى أنّ الرمال تتحول اليوم إلى مساحات خضراء وأصبحت مصر تمتلك أكبر نهر صناعي في العالم، يوفر 7.5 مليون متر مكعب من المياه في اليوم، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي قرر اقتحام الصحراء وتحويلها لأراضي زراعية.

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة إنشاء أكبر نهر صناعي في العالم بالدلتا الجديدة في الصحراء الغربية تصل إلى 60 مليار جنيه، موضحا أنّ المساحات المزروعة في مشروع مستقبل مصر، اليوم الأحد، بقلب الصحراء بلغت 450 ألف فدان.

واختتم أحمد موسى، بالإشارة إلى أن القناة المائية والنهر الصناعي يوفران 17 مليون متر مكعب من المياه يتم ضخها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، مؤكدا أنه بعد 14 شهرا سيكون قد تم زراعة 2.2 مليون فدان لصناعة طفرة في مستقبل مصر الزراعي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ورؤساء الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.

وتناول الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذ للمشروع القومي، للإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي، خاصة مشروع الدلتا الجديدة، وذلك في إطار استراتيحية الدولة لزيادة الرقعة الزراعية الكلية للدولة.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، اطلع على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة لتوفير الآلات والمعدات ووسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

كما وجه الرئيس، باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع، واستخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها