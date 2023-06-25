طرق اختيار الأضحية وكيفية معرفة عيوبها (فيديو)

كشف الدكتور إيهاب فؤاد أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بالمركز القومي للبحوث، طرق الكشف على الأضحية والتأكد من خلوها من الأمراض

وطالب أستاذ الرقابة على اللحوم ومنتجاتها بالمركز القومي للبحوث في حواره مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع مساء اليوم الاحد على قناة etc، المضحين بضرورة الكشف الظاهري على الأضحية قبل شرائها من خلال النظر إليها من جنبيها، والتأكد من سلامة رأس الأضحية، عدم وجود احمرار في العين، وعدم وجود افرازات بالانف والفم، أن يكون جسم الحيوان مكسوا باللحم بحيث لا يظهر العظم، وأن يكون ذيل الأضحية سليم وليس به روث او علامات اسهال، موضحا أن وجود روث يعني ان هناك غش تجاري من قبل التجار فربما شرب مياه كثيرة أو ملح ليظهر أكبر من حجمه، أو قد يعني وجود التهاب او مرض بالاضحية.

وشدد على ضرورة التاكد من قوائم الحيوان وأنه قادر من الوقوف عليها، وأان يكون جلده سليم وليس به ورم وأن ينتبه للمنبهات الخارجية وفي حالة الاقتراب من الأضحية لابد ان تبتعد عنك وفي حالة أنها لم تنتبه او بقيت في مكانها فقد يعني أنه هزيل وضعيف.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور سابق عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وقت ذبح الأُضْحِيَّة يكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام العيد، بعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وهذا قول الشافعية والحنابلة.

وأكدت «دار الإفتاء» أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [سورة الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبوداود.

ما آخر وقت لذبح الأضحية؟

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قالت دار الإفتاء إن وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، حيث أن أيام النحر أربعة، وهي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده، فعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النبي عليه الصلاة والسلام قَالَ: ((كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسِر، وكل فجاجِ منى منحر، وكل أيام التشرِيق ذبح)) أخرجه أحمد في مسنده.

ما هو أفضل وقت لذبح الأضحية؟



قالت «دار الإفتاء» إن أفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد انتهاء الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل في الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.