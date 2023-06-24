الأضحية بفرخة.. عميد سابق بالأزهر يرد على فتوى الهلالي (فيديو)

علق الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، على فتوى الأضحية بفرخة للدكتور سعدالدين الهلالي، قائلا: " الأئمة المعتبرين قالوا الأضحية من الأنعام، أما الظاهرية قالوا بأي طير، والقرآن لما أمرنا بالأضحية اقتداءً بسيدنا إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم، مردفا: "هل الفرخة ذبح عظيم؟".

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة أنمن دعا للأضحية بفرخة يخالف القرآن، كما أن السنة الفعلية العملية أن الأضحية من الأنعام.

الأضحية واجب على أهل المتيسر

وأضاف: "أبو حنيفة يقول الأضحية واجب على أهل المتيسر، هل المقترض غني؟ لماذا يفتي أحد بالحج بالقرض وأضحية بالقرض، لماذا تتلبس بدين من أجل سنة؟ والظاهرية عندما سموها أضحية كان على سبيل المجاز وليس أضحية حقيقية".

وأشار إلى أن مهمة من يفتي للناس ألا يوقعهم في الحيرة، وأن يعطيهم قول ميسر، لا أن يعرض عليهم جميع الآراء الفقهية ليختار.

ولفت إلى أنه توجد أقوال فقهية لا تناسب مجتمعنا، مثل الخلاف الفقهي في قتل المسلم بغير مسلم، لم يعد يصح مثل هذا الآن في بلد المواطنة.

وأردف: " الفقيه يعرض الأقوال التي تستند للمعقولية والنصوص الشرعية، مشيرًا إلى أن من يستشهد بابن حزم في الأضاحي، هل يتقبل فلسفة ابن حزم في التشريع؟ وهو يرفض المقاصد والقياس وتعليل الأحكام.

وأكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسَّعة ما يسمح بالذبح لما بعد أيام التشريق فيما يخص المؤسسات المختصة التي تقوم على صكوك الأضاحي.

وأوضح شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن ذبح الأضحية بعد أيام التشريق يشترط أن يكون هناك استمرار لعملية الذبح خلال أيام العيد.

واختتم مفتي الجمهورية بالإشارة إلى أنه لكثرة عدد الأضاحي لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ فكان الذبح بعد التشريق جائزا في المؤسسات التي تقوم على صكوك الأضاحي، ليعمَّ النفع ويتَّسع الزمن لذبح كافة الأضاحي.