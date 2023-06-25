أول تعليق للتربية و التعليم على صعوبة امتحان الكيمياء (فيديو)

لازالت ردود الأفعال بشأن امتحان الكيمياء للثانوية العامة مستمرة والحديث بين الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة الامتحان

ورد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على الأخبار المتداولة عن شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الكيمياء مؤكدا ان امتحان مادة الكيمياء مطابقا للمواصفات التي حددتها الوزارة سابقا إلا ان الوزارة ستراعي الشكاوى المقدمة، ويتم مراجعة الصياغة العلمية للاسئلة، ليتمكن كل طالب من الحصول على حقه كاملا.

وضع الاسئلة يحفظ حق الطالب المتميز ويراعي مبدأ تكافؤ الفرص



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء الأحد على قناة etc أن الوزارة حددت سابقا أن الاسئلة سوف تخضع لمواصفات معينة في مقدمتها أن تقيس 30% منها مستوى الطلاب أصحاب المستويات البسيطة،و 40% المتوسطة، 30% للطالب المتميز، للتفرقة بين مستويات الطلاب، لافتا اإلى أن وضع الاسئلة بهذه الطريقة يحفظ حق الطالب المتميز ويراعي مبدأ تكافؤ الفرص.



وأشار الي هناك لجنة مكونة من خبراء متخصصين مهمتهم مراجعة دقيقة بعد الامتحان للاسئلة من حيث صياغة الاسئلة من الناحية اللغوية والعلمية، والتأكد من انها لا تحتمل اكتر من اجابة، ومراجعة نموج الاجابة لمطابقته للامتحان، مضيفا ان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم طالب بمراجعة الاسئلة والصياغة العلمية فور وردود شكاوى الطلاب بخصوص صعوبة الاسئلة.

ولفت الي ان الامتحان الالكتروني المكمل للامتحان بيحدد معامل الصعوبة، لكل سؤال، وفي حالة عدم الاجابة على سؤال معين من كافة الطلاب، بيتم اتخاذ اجراءات مناسبة وفورية .

ونفى زلطة ما تردد بشان تسريب اسئلة امتحانات الكيمياء موضحا أن كلمة تسريب غير سليمة، فهي تعني ان الامتحان خرج قبل معاده لو دقيقة واحدة، مشيرا إلى أن هناك حالات تداول من داخل اللجنة، وبيتم رصدها، واتباع الطرق القانونية.



وأكد ان الوزارة سوف ترفع نموذج الإجابات النموذجية للاسئلة على صفحة الوزارة بعد الامتحانات حتى لا يتشتت الطلاب، وطالب الطلاب بالتاكد من أن امتحانات الثانوية العامة مرحلة يجتهد فيها الطالب من ضمن مراحل كثير سوف يمر بها، فلا بد من امتلاك الأدوات اللازمة والمميزات لمواجهه المستقبل.



