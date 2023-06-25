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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

النيران تلتهم 3 أحواش ماشية بالأقصر

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغ يفيد بنشوب حريق في 3 احواش ماشية بقرية أصفون المطاعنة، مما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية، وتم إخماد الحريق ولاتوجد خسائر في الأرواح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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السيطرة على حريق في شقة بالهرم

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابوالوفاء 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابوالوفاء 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبودوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبدالمتعال الضوي 40سنة - أحمد عبدالعليم مصطفي 25 سنه - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والزراع الأيمن والأيسر. 

 

وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن إلتهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي،حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل، لقى شخص مصرعه بعد أن دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا في أسيوط.

تلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره مزلقان قرية أولاد إلياس.

 

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " عادل. ع. م" 42 عاماً مقيم قرية البارود الغربي بمركز صدفا، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى صدفا المركز، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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