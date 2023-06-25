ميسي كلمة السر في انتقال بوسكيتس لـ إنتر ميامي

يواصل إنتر ميامي الأمريكي مفاوضاته للتعاقد مع لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح اللاعب خارج برشلونة.

ويتنافس عدد من الأندية السعودية مع إنتر ميامي للتعاقد مع اللاعب، خصوصًا وأن صندوق الاستثمار السعودي قرر تدعيم أندية الهلال واتحاد جدة والأهلي والنصر خلال الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية أن بوسكيتس أصبح على أعتاب الانتقال للدوري الأمريكي في صفقة انتقال حر، بعدما أعلن برشلونة عن رحيله لاعبه خلال الموسم الماضي.

وأكدت التقارير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد كلمة السر في وصول المفاوضات بين بوسكيتس وإنتر ميامي لمراحلها النهائية، بعدما أبدى اللاعب رغبة قوية وصريحة في مزاملة البرغوث في الدوري الأمريكي.

برشلونة يفاوض نجم فولهام

في سياق متصل، يستمر برشلونة الإسباني في البحث عن التعاقد مع بديل بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة البارسا تتفاوض خلال الفترة الحالية مع نظيرتها فولهام الإنجليزي للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن البلوجران يتنافس مع وست هام من أجل الحصول على لاعب الوسط البرتغالي، خصوصًا وأن نجم الشواكيش الإنجليزية ديكلان رايس يقترب من الرحيل للسيتي أو آرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن فولهام لن يتنازل عن نجمه اللامع، والذي تألق بشدة خلال الموسم الماضي بأقل من 90 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت بإن هذه القيمة المالية المطلوبة من فولهام كبيرة للغاية، في ظل المعاناة المالية الكبيرة للبارسا خلال المواسم السابقة، بعدما واجه صعوبات كبيرة في تسجيل لاعبيه في رابطة الدوري.

كما أردفت بإن العامل المادي يعد العقبة الأكبر في إنهاء برشلونة لصفقة لاعب وسط فولهام، حيث يتبقى لبالينها في عقده مع فريقه الإنجليزي 4 سنوات.

وكان بالينها قد انتقل لفولهام قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، كما شهد الموسم الماضي تألقًا كبيرًا للاعب صاحب الـ 27 عامًا مع فولهام، ويرغب برشلونة في أن يكون بديل مميز لرحيل نجم الوسط بوسكيتس، بعدما أعلن النادي عن رحيل اللاعب بشكل رسمي.