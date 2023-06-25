زياش يلحق بثنائي تشيلسي في الدوري السعودي

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من حسم صفقة اللاعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الانجليزي، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

يعتبر حكيم زياش هو ثالث لاعبي تشيلسي القريبين من الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من إدوارد ميندي القريب من الانتقال للنادي الأهلي، وكاليدو كوليبالي القريب من الانتقال لنادي الهلال.

زياش يجتاز الكشف الطبي قبل التوقيع للنصر

أكدت التقارير الانجليزيه قبل دقائق أن الهلال اكمل بالفعل التعاقد مع كوليبالي بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي اليوم الاثنين، وهو نفس الأمر بالنسبة لميندي المنتقل للأهلي.

بينما سيكون المغربي حكيم زياش هو ثالث عناصر تشيلسي المنتقله للدوري السعودي، في صفقة ثلاثية بعد رحيل نجولو كانتي لنادي الاتحاد.

وحسم فريق نادي النصر الاتفاق بشكل نهائي مع حكيم زياش، على أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد التوقيع على كافة الوثائق الخاصة بالعقد على يومين الاثنين والثلاثاء.

تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون

و في سياق أخر، حصل فريق نادي تشيلسي على توقيع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون الذي اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال للبلوز بداية من الموسم المقبل، و دفع اللندني الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ نحو 35 مليون يورو لفريق الغواصات الصفراء.

على أن يكون عقد نيكولاس جاكسون مع تشيلسي لمدة 8 مواسم مقبله، في عقد ينتهي بنهاية يونيو من عام 2031.

صفقات عالمية في الدوري السعودي

صفقة انتقال الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لنادي النصر هي أولى صفقات الدوري السعودي نحو الظهور عالميًا و التي كانت في يناير الماضي بالعام الجاري 2023، و كانت ثاني الصفقات من خلال حصول الاتحاد على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق و بعده كان انتقال مواطنه نجولو كانتي لنفس الفريق أيضًا.

و أخيرًا وليس أخرًا، تمكن الهلال من التوقيع الرسمي مع اللاعب روبن نيفيز لاعب فريق ولفرهامبتون الانجليزي، و ذلك على عقود لمدة 3 مواسم مقبلة.

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