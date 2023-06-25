صحة السعودية توجه رسالة هامة لزوار بيت الله الحرام

ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، يمثل تحدي امام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت على ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

الصحة السعودية تنصح الحجاج في موسم الحج لتجنب أشعة الشمس

ووجه متحدث وزارة الصحة السعودية، عدد من الرسائل لحماية الحجاج من الشمس، وضربات الشمس التي تمثل خطر على العديد من الحجاج وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على الصحة، لسلامتكم دائمًا استخدموا المظلة الذاتية "الشمسية"، والابتعاد عن أشعة الشمس والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.

وأوضح أنه ولابد من الحرص على شرب السوائل والإكثار منها بشكل متكرر وكافي.

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تقدم وزارة الصحة السعودية، عدد من الإشارات المهمة للحجاج تقلل من فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى تقديم الإشارات والاحتياطات التي تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج.

ضربات الشمس في موسم الحج

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبد الله العسيري، الالتزام بخطط التفويج التي تضعها إدارة الحشود في الحج، يسهم في تجنب ضربات الشمس مع أهمية استشارة أصحاب الأمراض المزمنة للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج.



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وأضاف “العسيري”، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة “الإخبارية” السعودية، أن من يعاني من الأمراض المزمنة عليه التوجه للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج، مشددًا على أنه كلما زادت عملية ضبط المرض المزمن والسيطرة عليه طبيًا كلما قلت فرص التعرض لضربات الشمس،

وأشار إلى أن كل من يعاني من أي مرض ما يتم تأخير وقتهم لأداء مناسك الحج حتى نهاية اليوم لتكون درجات الحرارة أقل، منوهًا بان النهار والطواف به من الممكن ان يكون غير مناسب لمعظم من يعانون من أمراض مزمنة شديدة.