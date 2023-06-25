بعثة الحج السياحي تعاين وتستلم المخيمات للمستويات الثلاث

أكد ناصر تركي عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن بعثة الحج السياحي تابعت على مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة في كل من منى وعرفات، وتتلقي تقارير دورية على مدار اليوم حول تجهيز المخيمات.

وأضاف “تركي”، أن البعثة ستقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كل المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحي "٥ نجوم والاقتصادي والبري" وذلك قبل تصعيد الحجاج والتأكد من توافر كل الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة، معربًا عن ثقته في تقديم خدمات أكثر تميزًا هذا العام لحجاج السياحة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م، وتعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والآثار هي (01550008630 - 01550008633)، فضلًا عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.

