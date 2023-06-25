السجن لمتهمين قتلوا شابا وشرعوا في قتل والده بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، شابا بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة والديه بالسجن سنتين، لادانتهم بقتل شاب والشروع في قتل والده، بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز ابو كبير.

تعود أحداث لشهر يوليو من العام المنقضي 2022، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "أحمد. م " 21 عاما، ترزي، ووالده فلاح 61 عاما، ووالدته ربة منزل 54 عاما، والمقيمين بقرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليه "وليد. ص"، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل والده.

أسند أمر الإحالة للمتهمين للمتهمين، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على جريمتهم، بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما، وأعدوا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن سومة ومقص، وما إن ظفروا بالمجني عليهما حتى عاجل الأول المجني عليه القتيل بعدة طعنات استقرت بالبطن باستخدام المقص، ثم واصل المتهمان الثاني والثالثة بعدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده باستخدام الشوم، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وشرعوا في قتل والده " المجني عليه الثاني" على النحو المبين بالتحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة المتهمين.