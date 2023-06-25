فوائد لا تعرفها عن بذور البطيخ.. أبرزها يعزز صحة القلب

يعرف البطيخ باسم الفاكهة المنعشة له بذور آمنة تمامًا للأكل، بذور البطيخ ليست آمنة فقط ولكنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان مثل الثيامين والنياسين والفوليك وفيتامين ب والحديد والمغنيسيوم.

بذر البطيخ

لذلك نقدم إليكم فوائد بذر البطيخ.

1- يعزز صحة القلب

الزنك المغذي الموجود في بذور البطيخ له دور في صحة القلب. ينظم الزنك طريقة انتقال الكالسيوم إلى خلايا القلب. من المهم تنظيم الكالسيوم في خلايا القلب ، لأن مستويات الكالسيوم الزائدة يمكن أن تؤدي إلى قصور القلب. لذلك ، هذا هو السبب في أن البطيخ المنبت مهم لتعزيز صحة القلب.

2- تقوية جهاز المناعة

بذور البطيخ مليئة بالحديد وفيتامين ب التي يمكن أن تعزز وظيفة المناعة. باستثناء هذين المغذيين ، هناك مغنيسيوم ثبت ارتباطه بجهاز المناعة. أثبتت دراسة أخرى أن نقص المغنيسيوم مرتبط أيضًا بضعف وظيفة المناعة.

بذر البطيخ

3- علاج مرض السكري

بذور البطيخ لها آثار إيجابية على مخازن الجليكوجين التي تساعد في علاج مرض السكري ، بناءً على دراسة إيرانية. كما تحدثت دراسة من المجلة الدولية للعلوم الأساسية والتطبيقية عن بذور البطيخ التي قد تمنع مرض السكري من النوع 2 بسبب احتوائها على أحماض أوميغا 6 الدهنية.

4- تحسين صحة الدماغ

ستتحسن ذاكرتنا في الدماغ بسبب المغنيسيوم. استنادًا إلى دراسة أمريكية ، فإن هذا المغنيسيوم يعمل أيضًا على تسريع التعلم ، باستثناء فائدته في تحسين الذاكرة. يمكن أن يتسبب انخفاض مستوى الزنك في بعض أمراض الدماغ مثل مرض ويلسون ومرض بيك.

5- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعمل المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ على تحسين الإنزيمات التي تم استخدامها لامتصاص العناصر الغذائية في الجسم. كما أنه يساعد على إنتاج الطاقة في جهاز الهضم. فيما عدا ذلك ، يرتبط الزنك أيضًا باضطراب الجهاز الهضمي وهو موجود في هذه البذرة. سوف يجنبنا الإصابة بمرض مثل الإسهال ، وهو أحد الأمراض التي قد تصيبنا بسبب نقص الزنك.