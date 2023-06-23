إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطيخ

تعرض سائق للاصابة ، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من البطيخ بالطريق الصحراوي الغربي قنا- نجع حمادي.

تفاصيل إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة بطيخ

كانت البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا إخطارًا بانقلاب سيارة مقطورة محملة بكميات كبيرة من البطيخ، بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا

وقد كشفت تحريات مدير المباحث الجنائية، نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق انقلبت السيارة مما أدى إلى إصابة السائق السيارة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

حريق شقة بالتبين

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة التبين، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التبين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب بالطالبية

كما قررت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل شاب سودانى الجنسية لصديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بينهما في الطالبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وقد كشفت التحقيقات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه سوداني الجنسية بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا الحياة، وفر المتهم هاربا.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الطالبية ، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سوادني الجنسية مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.