المشدد 3 سنوات لـ 5 متهمين فى قضية أحداث عنف الضاهر

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمعاقبة 5 متهمين في القضيه رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند اليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية.



صدر الحكم الدائرة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

غريب سالم غريب المتهم التاسع بامر الاحاله ومحمود عصام عبد الحميد هاشم المتهم الأول بامر الاحاله وعصام محمد محمد حسين المتهم السادس والعشرين بامر الاحاله ومحمد رفعت عبد الباسط المتهم 102 بامر الاحاله والمتهم محمد عبدالعاطى عبد المنعم.

والجدير بالذكر ان المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسه 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات بتهمه التجمهور واستعراض القوه والقتل وحيازه واحراز اسلحه وذخائر.



كانت قد اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.