عمرو دياب| كواليس أغنيته الصيفية "خلص على قلبي"

شوّق الهضبة عمرو دياب جمهوره، لأغنيته الصيفية الجديدة 2023 “خلص على قلبي”، والتي أعلن عنها عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

كواليس تحضير أغنية عمرو دياب “خلص على قلبي”

نشر الملحن محمد يحيى صورة تجمعه بعمرو دياب خلال تحضيرات الأغنية داخل استوديو التسجيل

صناع أغنية خلص على قلبي

أغنية خلص على قلبي من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة ليفتتح بها عمرو دياب صيف 202 بجانب احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أغنية الحفلة عمرو دياب عيد الفطر 2023

كان قد طرح عمرو دياب أحدث أغانيه خلال عيد الفطر الماضي بعنوان الحفلة، التي حققت نسبة استماع عالية على المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد قماح، تقول كلماتها:

"أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم باي باي

شوف السمرة دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

أيوه جاي بص البنت دي جامدة إزاي

ساكتة لكن قلبها رغاي

لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي

بص بترقص حلو إزاي

رقصها رقص الطبقة الهاي

قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي

أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي

وهي بترقص شاورت هاي

كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي

شوف بقى دخلت قلبي إزاي

دخلت قعدت شربت شاي

يخرب بيت رقة ضحكتها

ضحكة تلطف شهر چولاي".