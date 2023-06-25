إصابة 6 أشخاص في حوادث سير متفرقة بمحافظة الشرقية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، وذلك في حوادث سير متفرقة صباح اليوم الأحد بنطاق محافظة الشرقية.

وقوع حوادث سير بنطاق مركزي ديرب نجم وبلبيس

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغات بوقوع حوادث سير بنطاق مركزي ديرب نجم وبلبيس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وقد شهد الطريق الدولي إتجاه ديرب نجم، حادث انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وشهد طريق الزوامل المنير حادث تصادم دراجة بخارية توك توك بالرصيف، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

وشهد الطريق الإقليمي أعلى كوبري غيتة، بنطاق مركز شرطة بلبيس، اصطدام سيارة بشخصين ما أدى لاصابتهما بإصابات شديدة الخطورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.