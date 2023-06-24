أول تعليق للفنانة ياسمين أيمن على انتشار خبر وفاتها (فيديو)

علقت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن، على انتشار خبر وفاتها في حادث بوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أسرتي واصدقائي تعرضوا لقلق شديد من انتشار خبر وفاتي الذي انتشر على وسائل السوشيال ميديا بر وما ساهم في تهدئة الدنيا أن تليفوني كان معي طوال الوقت".

اللي فارق معايا البنت اللي توفيت وفي تشابه أسماء بينا

وأوضحت ياسمين أيمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس،: " الشيء الذي يؤثر في حاليا هي البنت التي توفيت بالفعل وتشابهت بينهما الأسماء، قائلة: "أنا كويسة واللي فارق معايا البنت اللي توفيت وفي تشابه اسماء بينا واول لما عرفت كان في سوء تفاهم وحد من زملائي بيتصل عليا".

وتابعت: "أحد زملائي كلمني وكان بيعيط وقلقانين والناس اتخضت لما رديت عليهم وطمأنت الناس وكان معايا الموبيل وكنت مع اهلي والمحزن المصادر اللي منزلة الخبر والطريقة المكتوب به شغل يبان أن خبر موثوق فيه وأخدوا صوري كلها من صفحتي بدون استئذان".

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن الفنانة الشابة ياسمين أيمن، وذلك من خلال النقاط التالية:

اسمها الحقيقي ياسمين نبيل أحمد أيمن واشتهرت بياسمين أيمن.

تبلغ الفنانة ياسمين أيمن 29 عامًا من عمرها.

شاركت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن في برنامج الدوم الذي يعد من أشهر برامج المواهب.

عرضت تمثال يجسد معاناة متضرري زلزال سوريا على لجنة التحكيم، بعد وصولها إلى مرحلة التصفيات النصف نهائية.

خرجت الشائعات التي تشير إلى وفاة الفنانة ياسمين أيمن إثر إصابتها في حادث سير مروع.

نفت خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتطمئن جمهورها ومحبيها.

أكدت الفنانة التشكيلية عدم صحة الأنباء المتداولة بخصوص الحادث الذي تعرضت له.

تعرضت ياسمين أيمن سيدة أخرى إلى حادث مأساوي بسبب سرعتها الزائدة، حيث كانت تقود السيارة بسرعة تقترب من الـ 200 كيلو، الأمر الذي تسبب في هذا الجدل.

اختلت عجلة القيادة بيد الراحلة بسبب سرعتها، ما نجم عنه انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة، واصطدامها بالرصيف والأشجار.