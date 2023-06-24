وسيم السيسي : لو استمر حكم الإخوان لتحولت مصر لدويلات| فيديو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن ثورة 30 يونيو حققت مقولة نابيليون بونابرت، التي تقول: "قولي من يحكم مصر، أقول لك من يحكم العالم".

أضاف وسيم السيسي، أن مصر تتعرض لمجموعة من المؤامرات التي كانت تستهدف تقسيمها إلى 4 دويلات، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو نجحت في هدم هذا المخطط، والذي كان يعد له منذ أكثر من 100 عام لتقسيم مصر.

مصر نجحت في ثورة 30 يونيو بهدم جميع مخططات أعدائها

وتابع: مصر نجحت في ثورة 30 يونيو بهدم جميع مخططات أعدائها، كما الغرب ذهل بما فعله الشعب والجيش من وحدة من أجل الحفاظ على هذه الوطن من التقسيم.

وأوضح وسيم السيسي، أنه لو بقى الإخوان في الحكم لتحولت مصر لدويلات صغيرة وتغلب عليها الطابع الطائفي، كما أن الإخوان كانوا ليحققوا مخططات أعداء الوطن في التفرقة بين أبناء الشعب.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد.

شاهد الفيديو..