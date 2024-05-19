سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار اليوم الاحد.. شهد سعر الدولار خلال مستهل تعاملات، اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار، مقابل الجنيه المصري، حيث شهد سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري ارتفاعا طفيفا اليوم الاحد 19 مايو 2024، ومن المرجح ان يزداد السعر مع بداية التعاملات الصباحية وذلك بعد تستأنف البنوك عملها اليوم الاحد بعد انتهاء العطلة الاسبوعية، وكان سعر الدولار في السوق السوداء بالامس سجل ارتفاعا بقيمة 3 قروش متأثرا بسعر الدولار في البنوك.

ويرى العديد من المحللين ان الارتفاع قد لا يتجاوز 5 قروش مقابل الجنيه المصري، ولكن يرع قطاع كبير من الاقتصاديين ان الدولار سوف يعاني في الايام القادمة مقابل العملة المصرية، وذلك بسبب وفرة العملة الخضراء داخل البنوك، وعدم لجوء التجار الى السوق السوداء في الفترة الماضية.

وفي هذا السياق تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاء السعر على النحو الآتي:

اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

بنك الأهلي المصري: سعر الدولار 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدولار بنك مصر: سعر الدولار 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: سعر الدولار 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك البركة: سعر الدولار 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك كريدي أجريكول: سعر الدولار 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 67 قرشًا.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

اعلى سعر للدولار

استطاع مصرف أبو ظبي الإسلامي ان يسجل اعلى سعر للدولار داخل البنوك المصرية حيث سجل 47.50 جنيه للشراء و47.60 للبيع بزيادة 67 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وفقًا للبيانات الواردة، فقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية بنسبة 47.80 جنيهاً للشراء داخل السوق الموازية مقابل الجنيه المصري، وأسعار الكميات المختلفة :

1 دولار أمريكي = 47.80 جنيه

5 دولارات أمريكية = 239.00 جنيه

10 دولارات أمريكية = 478.00 جنيه

25 دولارًا أمريكيًا = 1,195.00 جنيه

50 دولارًا أمريكيًا = 2,390.00 جنيه

100 دولار أمريكي = 4,780.00 جنيه

500 دولار أمريكي = 23,900.00 جنيه