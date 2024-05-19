فيرتف تطلق منصة جديدة مدمجة لرفوف خوادم تكنولوجيا المعلومات

أعلنت شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم، عن إطلاقها منصة جديدة مدمجة لرفوف خوادم تكنولوجيا المعلومات تحمل اسم Vertiv™ SmartCabinet™ ID، والتي توفر حلولاً لدعم عمليات أنظمة الطاقة والتبريد وحماية بيئات التشغيل وتعزيز مستويات الأمان للتطبيقات على حافة الشبكة ضمن مساحة صغيرة للغاية.

وفي ظل التحولات التي أحدثها انتشار عمليات الحوسبة على حافة الشبكات وانتقال إدارة العمليات والمعدات والبيانات الحيوية من مركز البيانات إلى بيئات تتطلب المزيد من الإجراءات للتعامل مع عوامل وتحديات مختلفة مثل الحرارة والرطوبة وجودة الهواء وتعزيز مستويات الأمان، عملت "فيرتف" انطلاقاً من إدراكها لهذه المتطلبات والواقع الجديد على تطوير هذا الحل المبتكر والجديد لتلبية متطلبات العملاء في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تأتي هذه المنصات بطرازات متعددة وفقاً لحجم الحوامل إلى جانب خيارات متنوعة لسعة التبريد، بما في ذلك أحجام 24 وحدة و42 وحدة لحوامل الخادم وسعات تبريد 3.5 كيلو واط و7.0 كيلو واط.

ويسهم حل SmartCabinet ID الجديد ومحكم الغلق، في توفير الحماية لمعدات تكنولوجيا المعلومات المدمجة من خلال منع الأوساخ والغبار من الدخول إليها إلى جانب الحد من درجات الحرارة المتقلبة للمستودعات وأرضيات المصانع وغيرها من المواقع الموجودة على حافة الشبكة. وتتميز هذه الحلول بتوافقها مع معيار IP54 لمقاومة الماء، ما يوفر الحماية لنظام الرش الداخلي في حال كان نشطاً، وتوفر مراوح الطوارئ المدمجة كذلك تبريد احتياطي في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل وحدة التبريد الأساسية. وتتيح شاشة اللمس المدمجة والمزودة بميزات الاتصال إمكانية المراقبة المحلية أو عن بُعد والتحكم في المكونات الرئيسية، في حين يمكن تخصيص الإنذارات والإشعارات للمستخدمين المحليين أو عن بُعد لإرسال تنبيهات فيما يتعلق بالظروف المحيطة غير المطابقة للمواصفات. ويمكن توفير أقفال إلكترونية اختيارية على الأبواب الأمامية والخلفية، مع القدرة على تتبع الوصول والتخصيص للمستخدمين المصرح لهم.

ويعمل الحل الجديد لرفوف الخوادم على معالجة تحديات أخرى في المواقع الموجودة على حافة الشبكات من خلال زيادة استخدام المساحة إلى الحد الأقصى، وهو أحد المبادئ الرئيسية الذي صمم على أساسها هذا الحل المبتكر. ويستخدم كل من حل التبريد المتكامل ووحدة إدارة الطاقة، التي توفر الطاقة لوحدات التبريد والشاشة ومراوح الطوارئ وأجهزة الاستشعار، مساحة صفرية لكل وحدة حامل خادم ما يحافظ على مساحة ملحوظة للخوادم والمعدات الأخرى لتكنولوجيا المعلومات.

و تقدم "فيرتف" كذلك مجموعة شاملة من الخدمات مع منصة SmartCabinet ID، بما في ذلك التثبيت وبدء التشغيل وعقود الصيانة الوقائية والضمانات والكفالات الموسعة، ما يوفر عمليات نشر سلسة وراحة بال عند تنفيذ وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الظروف القاسية، كما أن هذا الحل متوافق أيضاً مع أنظمة إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS) المدمجة ضمن رفوف الخوادم والتي طورتها شركة "فيرتف"، مثل أنظمة Vertiv™ Liebert® GXT5 وVertiv™ Liebert® GXT5 Lithium Ion، والتي توفر الحماية من انقطاع التيار الكهربائي وتكييف الطاقة بشكل مستمر.

وقال أليكس بوب، نائب الرئيس العالمي لقسم أنظمة حوسبة الحافة في "فيرتف": "إن مواقع حوسبة الحافة مثل تلك الموجودة في البيئات الصناعية واللوجستية والتجارية تعمل بشكل مباشر على تمكين تشغيل التطبيقات الحيوية للأعمال، إلا أن مؤسسات تكنولوجيا المعلومات المسؤولة عن أداء هذه التطبيقات يمكن أن تواجه تحديات للحفاظ على مستويات الخدمة المقدمة عادة ضمن مراكز البيانات التقليدية، ولهذا عملت "فيرتف" على تطوير وتصميم حلSmartCabinet ID لمعالجة مخاطر الأمان المادية والمتطلبات المتنامية في بيئات التشغيل للعديد من المواقع على حافة الشبكة، بالإضافة إلى دعم عمليات الطاقة والتبريد بالقدرات المطلوبة في مثل هذه المواقع".